Furto notturno con spaccata in tabaccheria a Monte Urano

A meno di 24 ore dal rocambolesco furto allo stabilimento Fendi di Fermo, dove ha colpito un commando che ha sbarrato le strade con furgoni e chiodi sull'asfalto, la criminalità è tornata colpire nel Fermano, questa volta a Monte Urano. Nella notte, intorno a mezzanotte, alcuni malviventi hanno preso d'assalto la tabaccheria Santinelli, in via Elpidiense: hanno sfondato la porta a vetri dell'attività commerciale per poi mettere a segno un furto.

Al momento l'ammontare della refurtiva è ancora da quantificare. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto i primi indizi e si sono messi sulle tracce dei ladri. In via Elpidiense, ieri notte, è arrivato anche il sindaco del comune calzaturiero, Andrea Leoni.

I furti dunque non danno tregua al Fermano. Difficile al momento ipotizzare una qualsiasi correlazione tra il colpo messo a segno allo stabilimento Fendi e quello avvenuto a poche ore di distanza alla tabaccheria di Monte Urano. Su entrambi gli episodi proseguono serrate le indagini da parte di polizia di Stato e carabinieri.



