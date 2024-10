Giunta comunale Ancona adotta il piano triennale opere pubbliche

La Giunta comunale di Ancona ha adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche (2025-2027) e in particolare il programma degli interventi per il prossimo anno. Il documento sarà vagliato dalla Commissione consiliare e poi approderà in Consiglio. L'elenco comprende una serie di opere che toccheranno città e borghi, fornendo risposte concrete per il miglioramento della viabilità e delle infrastrutture di competenza comunale. I finanziamenti: "9,3 milioni arriveranno dai mutui, altri fondi da finanziamenti statali, alienazioni e concessioni cimiteriali per un totale di circa 61 milioni di euro nel 2025".

"Un bilancio - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini - quello del prossimo anno volto a spingere con forza la manutenzione di tutte quelle infrastrutture di questo ente che sono state trascurate per molto tempo, come strade, verde e cimiteri. Azioni per rendere più fluida la circolazione veicolare e per dare una risposta ai residenti del centro con la realizzazione, in particolare al Guasco di aree di parcheggio".

Su strade, viabilità e percorsi pedonali sono previsti diversi interventi tra cui la "manutenzione straordinaria per le strade ed i marciapiedi del centro storico ad iniziare dal 2025 con accordo quadro triennale per 400 mila euro, realizzazione del percorso pedonale e allargamento strada di Portonovo (primo e secondo lotto, con accordo quadro) per 1,45 milioni di euro, allargamento della strada provinciale in località Sappanico 800 mila euro, manutenzione straordinaria delle strade con tre lotti per un totale di 2,7 milioni di euro (con accordo quadro).

Tra gli interventi anche l'edilizia sui 13 cimiteri cittadini: previsti investimenti complessivi nel triennio intorno ai 5 milioni di euro, "con manutenzioni straordinarie delle strade cimiteriali; per il Cimitero Tavernelle consolidamento statico e risanamento conservativo per il Tempio Ebraico e la realizzazione di tutta una serie di nuovi colombari nei Cimiteri di Paterno, Pietralacroce, Tavernelle, Pinocchio, Posatora a cui si aggiunge la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici nei cimiteri comunali". Tra le altre opere anche "la manutenzione straordinaria del centro polifunzionale del Panettone per 150 mila euro, a cui si aggiunge la riqualificazione di alcune zone dei borghi per 150 mila euro.

Per Palazzo degli Anziani è previsto un intervento, in ambito di riqualificazione urbana, per il restauro della facciata e della vela campanaria il cui valore si attesta sui 400 mila euro".





