Alto impatto polizia, multe a due locali per alcol a minori

Ad Ancona durante accertamenti in luoghi di aggregazione o di Ancona sono stati controllati quasi 500 giovani, numerosi veicoli, una struttura di accoglienza per giovani e diverse attività commerciali del centro, dove sono state elevate due sanzioni amministrative per somministrazione di bevande alcooliche a minorenni. Sono alcuni risultati dell'operazione "Alto impatto della polizia di Stato" che si è conclusa nelle ultime ore, finalizzata al contrasto della devianza giovanile, minorile e ai relativi contesti criminali.

L'operazione, voluta dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha coinvolto tutte le Squadre mobili delle Questure presenti sul territorio nazionale nell'arco temporale tra il 25 e il 30 ottobre scorsi.

La Questura di Ancona, nel fine settimana, venerdì 25 e sabato sera 26 ottobre, ha messo in campo, oltre alla Squadra Mobile, anche altri poliziotti della Divisione Amministrativa, Divisione di Gabinetto, Ufficio Immigrazione, Volanti e Polizia Scientifica. L'operazione ha avuto come obiettivo il controllo massivo dei numerosi giovani presenti nei diversi luoghi di aggregazione, nel caso specifico di Ancona. In tutto sono stati controllati quasi 500 giovani, numerosi veicoli, una struttura di accoglienza per giovani, diverse attività commerciali del centro, dove sono state elevate due sanzioni amministrative per somministrazione di bevande alcooliche a minorenni.



