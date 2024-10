Terzo settore e Ast, risorse da Fondazione Carisap

Sono state firmate, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, le convenzioni con 13 organizzazioni di Terzo settore per l'acquisto di 47 attrezzature sanitarie di ultima generazione a beneficio della sanità territoriale, per un importo stanziato di 678mila euro, sugli 875mila totali. Le progettualità sono state presentate da organizzazioni di terzo settore di tutta la provincia con comprovate esperienze e competenze nell'erogazione di prestazioni sociosanitarie.

"La Fondazione fa il lavoro più facile, quello di guadagnare soldi e donare, ma è grazie all'operare di queste associazioni, che la nostra comunità percepisce la presenza nella fondazione" ha detto il presidente della Fondazione Carisap Maurizio Frascarelli.

Nicoletta Natalini, direttore dell'Ast di Ascoli ha detto che "l'azienda sanitaria, per definizione, raccoglie i bisogni della cittadinanza e in parte riesce a soddisfarli in proprio, ma in parte non riesce: è per questo che collabora con il terzo settore, per cogliere da loro gli spunti, ma anche poi per lavorare insieme. Il bando della fondazione di cui parliamo - ha concluso Natalini - si inserisce a pieno in questa modalità che fa già parte della relazione tra l'azienda e le associazioni".





