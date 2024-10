Tamponamento a catena su Ss361 "Septempedana", feriti lievi

Tamponamento a catena, questa mattina poco dopo le 8,15, lungo la strada statale 361 "Septempedana", all'altezza della frazione Taccoli di San Severino Marche. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, quattro mezzi sono entrati in collisione pochi metri prima della rotonda davanti al bar Scuriatti con direzione Treia - centro urbano.

A scontrarsi un autocarro Fiat Iveco Daily condotto da un sessantenne di origini foggiane, un autocarro Nissan Townstar condotto da un cinquantenne settempedano, un'autovettura Seat Leon condotta da un cinquantenne maceratese e un'autovettura Hyunday i20 condotta da una cinquantenne treiese. Per tutti, per fortuna, solo ferite lievi.

Gli agenti della Polizia Locale, oltre ai rilievi di legge, hanno garantito la regolamentazione della viabilità insieme al personale Anas.



