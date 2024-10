Sorpreso in cortile, prende a pugni il proprietario di casa

Si intrufola in un cortile privato a Porto San Giorgio (Fermo), il proprietario di casa lo sorprende e lui, di tutta risposta, lo aggredisce e lo picchia con dei pugni al volto. Poi, non contendo, distrugge con un bastone il vetro di un'auto. Ma viene subito bloccato dai carabinieri. Si tratta di un pregiudicato 32enne di origini albanesi dovrà rispondere di di percosse, minaccia e danneggiamento.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Fermo, insieme ai colleghi della caserma di Porto San Giorgio, a conclusione di un indagine scaturita da una denuncia presentata da un cittadino fermano, hanno identificato e denunciato un pregiudicato albanese di 32 anni. L'uomo, infatti, si sarebbe introdotto nel cortile di una proprietà privata ma quando è stato sorpreso dal proprietario di casa, lo avrebbe dapprima minacciato e successivamente aggredito, sferrandogli pugni al volto. Il 32enne ha anche distrutto con un bastone il parabrezza dell'auto di un amico della vittima, presente sul posto. I carabinieri, subito intervenuti, hanno fermato l'aggressore evitando così peggiori conseguenze. Il pregiudicato è stato denunciato alla procura della Repubblica per i reati di percosse, minaccia e danneggiamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA