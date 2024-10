Alla Smau è il giorno dedicato alle start up delle Marche

Nel secondo giorno di Smau, la principale fiera italiana dedicata all'innovazione per imprese, startup, enti pubblici e abilitatori, oggi mercoledì 30 ottobre, i riflettori milanesi si sono accesi sulle 20 startup marchigiane presenti alla collettiva di Camera e Regione Marche all'evento di riferimento per l'economia sui temi dell'innovazione. Nel corso della mattina le imprese sono state protagoniste dello Startup Safari in cui i rappresentanti di Camera di Commercio e Regione Marche hanno incontrato le 20 aziende innovative in fiera grazie al contributo dei due Enti.

Tra loro AuraURA, con sede a Filottrano (Ancona), che crea pareti di foreste per interni; Centauroos (di Ascoli Piceno) che usano materiali di scarto dell'edilizia (comprese quelle derivanti dalle macerie del cratere) per realizzare complementi d'arredo e elementi architettonici con l'uso della stampante 3 D; Youaddict che fornisce alle imprese della moda un servizio di personalizzazione delle scelte di shopping per i propri clienti.

Tra le realtà presenti diverse anche quelle nate come spin off del sistema universitario marchigiano, come la Gaia srl che vede coinvolti ricercatori dell'università di Macerata e Di Vrai laboratorio dell'università Politecnica delle Marche. "L'aria è cambiata, incontriamo molti imprenditori giovani, si nota un nuovo approccio al passo con le esigenze dei tempi", commenta Gino Sabatini Presidente di Camera Marche. Soddisfatto l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, in visita alla collettiva.

"Riscontriamo davvero un alto livello delle start up in fiera, è il segno che quanto abbiamo seminato nel tempo a favore dello sviluppo innovativo di territorio e imprese funziona bene". La giornata di oggi si conclude per le Marche con un Live Show sul tema "Verso l'Innovazione Tecnologica. Presenti alcune aziende vincitrici del Premio Innovazione Smau tra cui Simonelli Group, Amplifon, Lamborghini, KPMG, Sispi - Sistema Palermo Innovazione. Diverse le marchigiane, oltre a Simonelli Group e Clementoni, ad essersi aggiudicate riconoscimenti in questa edizione di Smau: Transfer Trade, ad esempio (Premio Smau) e Nebula srl (Premio Innovazione).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA