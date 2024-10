Al Piano oggi task force della polizia di Stato

Task Force della Polizia di Stato fin dal primo pomeriggio di oggi dov'è tutt'ora in corso una vasta operazione voluta dal Questore Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto Saverio Ordine, nei quartieri Piano, Archi e Stazione, volta al monitoraggio ed al controllo del territorio.

In campo, a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre 40 operatori della Polizia di Stato, tra cui personale della Questura, team cinofili, personale della Polizia Stradale, Reparto Prevenzione Crimine e, a sorvolare le tre zone dall'alto, il Reparto Volo della Polizia di Stato proveniente da Pescara.

Gli uomini e le donne della Polizia hanno garantito la loro presenza in maniera capillare nelle strade, controllando veicoli mediante strategici posti di controllo e persone mediante pattuglie appiedate che hanno presidiato le tre zone interessate. Numerosi sono stati anche i controlli alle svariate attività commerciali dislocati nelle zone interessate dall'operazione. Il primo bilancio parziale indica controlli a 320 persone, di cui 115 con precedenti, i veicoli controllati sono stati 135 e 4 i locali.

Nel corso del servizio, durante l'identificazione di due soggetti stranieri uno dei due, egiziano di 40 anni, ha dichiarato di essere sprovvisto di qualsiasi documento di identità e di non aver mai posseduto un permesso di soggiorno in Italia. Condotto in Questura è emerso che non solo era irregolare sul territorio nazionale ma su di lui pesava un ordine di espulsione emesso dalla Francia. E' stato quindi denunciato ai sensi dell'art. 10 bis del Testo Unico in materia di immigrazione. In corso Carlo Alberto invece, un cittadino di origine marocchina, di 22 anni, alla richiesta di esibizione di un documento ha consegnato ai poliziotti un permesso di soggiorno scaduto da circa sei mesi. Per procedere a controlli più approfonditi è stato condotto negli Uffici di via Gervasoni e denunciato perché irregolare in Italia.

Due persone sono state invece deferite ex art. 75 D.P.R. 309/90 poiché entrambi trovati in possesso di sostanza stupefacente. In particolare il primo, in piazza d'Armi, durante il controllo estraeva dalla tasca un pezzetto di hashish (circa 0.7 grammi).

Il secondo invece, di origine somala, di 28 anni, in via Giordano Bruno è stato deferito perchè fumava una sigaretta confezionata artigianalmente con sostanza stupefacente. In corso Carlo Alberto invece un giovane, di origine somala, di 28 anni è stato deferito ex art. 688 c.p. per ubriachezza manifesta.

Sempre sul fronte della lotta alla clandestinità il Questore di Ancona ha emesso due ordini a lasciare il territorio nazionale a carico di un tunisino, di 34 anni, e un egiziano, 29 anni, entrambi irregolari e con diversi precedenti.

I poliziotti hanno accompagnato presso il Cpr di Bari un uomo, senegalese, di 31 anni, con a suo carico precedenti per droga.

Ritenuto pericoloso l'uomo è partito con i poliziotti della Questura verso la Puglia dove è stato preso in carico dal Centro di Permanenza per i Rimpatri barese.

Non solo controlli, denunce e lotta all'irregolarità ma fondamentale è anche la presenza dei militari dell'operazione Strade Sicure che, nella piazzetta della Coop, hanno garantito la loro presenza costante e fino alla chiusura degli esercizi commerciali, al fine di accrescere sempre di più il senso di sicurezza nei cittadini che abitano la zona del Piano.

Il Questore di Ancona ricorda che "E' costante il nostro impegno profuso per garantire sicurezza, vivibilità e per dare impulso ad un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini residenti. Esserci sempre vuol dire lavorare costantemente sull'integrazione, sui servizi e sulla prevenzione dell'incivilita e dell'illegalità".



