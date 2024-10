Dodici appuntamenti nella nuova stagione Senigallia Concerti

Sono 11 gli appuntamenti a Senigallia (Ancona) con grandi nomi della musica e giovani virtuosi e un evento per le famiglie che compongono il cartellone di Senigallia Concerti 2024-25. La nuova stagione concertistica promossa dall'associazione Le Muse, con la direzione artistica di Federico Mondelci, inizierà il 17 novembre per terminare il 30 aprile 2025. La terza edizione vedrà il concerto inaugurale con Enrico Rava, artista tra i più conosciuti ed apprezzati a livello internazionale, sul palco assieme a tre giovani talenti toscani della scena jazz con "Friends". A seguire l'Orchestra Sinfonica Abruzzese con una serata dedicata a Mozart; il "Concerto di Natale" con il coro gospel "Voices of Victory" da Orlando, Florida; l'esibizione del talento della pianista cinese Jin Ju in un viaggio tra Mendelsshon e Liszt. La stagione spazierà anche nella canzona americana con il tributo a Frank Sinatra; nella musica da camera di Beethoven, Brahms e Stravinskij; fino al grande repertorio sinfonico otto-novecentesco proposto dalla FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana guidata da Matthias Bamert.

Gli ultimi appuntamenti permetteranno al pubblico di avvicinarsi alla musica di Carlos Jobim, l'inventore della bossa nova, poi alle Stagioni di Vivaldi e ad Astor Piazzolla, prima della conclusione con un magico cross-over tra il jazz sinfonico della Rapsodia in blu di Gershwin e il variopinto mescolarsi di jazz e ritmi latino-americani delle pagine di West Side Story di Bernstein. Non mancheranno i giovani virtuosi come il giovanissimo pianista marchigiano enfant prodige Alberto Cartuccia Cingolani.



