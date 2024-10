Addio a Mauro Nucci, giornalismo fermano in lutto

Giornalismo fermano in lutto: si è spento, ieri sera, all'età di 75 anni, Mauro Nucci, storica firma del giornalismo locale.

Nel corso della sua lunga carriera professionale, Nucci si è occupato di sport ma anche di politica ed economia.

Questa mattina il cordoglio della Fermana, la squadra della sua città: "Mauro - scrive in un post la società calcistica - ha raccontato per anni le vicende canarine, seguendo a distanza anche gli ultimi campionati nonostante i problemi di salute che lo accompagnavano da qualche tempo. Il club gialloblù porge le più sentite condoglianze alla famiglia".

Nucci ha collaborato con il Corriere Adriatico, fin dall'apertura della redazione fermana nel 1984, e con Il Resto del Carlino.

La mattina lavorava alla scuola media Fracassetti di Fermo e, nel tempo rimanente, si dedicava alla sua grande passione: il giornalismo. Molto conosciuto nella sua città, Fermo, e in tutto il territorio provinciale, si è anche impegnato per la collettività con la pro loco fermana.

Nucci si è spento ieri, dopo una grave malattia che non gli ha lasciato scampo.

Il funerale si terrà domani mattina, alle ore 11, nella chiesa di San Domenico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA