Ex sede Bankitalia Ascoli diventerà una scuola, affidati lavori

L'immobile dell'ex Banca d'Italia ad a Ascoli Piceno diventerà presto una sede scolastica temporanea. Questa mattina sono stati consegnati i lavori alla ditta incaricata e al termine delle opere la struttura potrà accogliere gli studenti della scuola Malaspina, che saranno trasferiti per permettere l'esecuzione del programmato intervento di adeguamento sismico.

"Con la sede temporanea all'ex Banca d'Italia saremo in grado di accogliere gli studenti della Malaspina e, a seguire, anche i ragazzi di altre scuole, come da programma generale per il recupero degli edifici scolastici" commenta il sindaco Marco Fioravanti. L'immobile in pieno centro storico (di proprietà privata) sarà utilizzato come sede scolastica temporanea per circa 22 classi.

"In questo modo conserviamo un tesoro per il tempo necessario di cui avrà bisogno il sindaco Fioravanti per la fase di ricostruzione delle scuole" afferma il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.

"Siamo davvero felici di poter aiutare la comunità del territorio ad affrontare una fase transitoria tanto delicata quanto importante per garantire la formazione, in piena sicurezza, di bambini e ragazzi" osserva Battista Faraotti, amministratore unico di Fainplast, azienda ascolana proprietaria dell'immobile in questione.



