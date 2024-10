Comunità energetiche a Falconara, "Un percorso virtuoso"

Quasi 10mila kilowatt prodotti nel primo mese di attivazione, una potenza picco di 83,52 kilowattora, oltre due mesi di funzionamento: sono i dati dell'impianto fotovoltaico del PalaLiuti di Castelferretti (Ancona), attivato il 14 agosto e messo al servizio delle famiglie e delle attività economiche della zona circostante per costituire la prima comunità energetica rinnovabile di Falconara, promossa dall'amministrazione comunale.

L'altra comunità energetica di Falconara avrà il suo punto di riferimento nell'impianto fotovoltaico installato sul tetto della scuola elementare Aldo Moro di Palombina Vecchia, con una potenza di picco di 94,83 kilowatt, che sarà collegata alla rete entro Natale. Complessivamente i due impianti potranno produrre 221,4 Megawatt/ora ogni anno, per un totale 117.342 tonnellate di CO2 l'anno risparmiate: un valore che corrisponde a un bosco di più di 5mila alberi.

"Falconara è il primo Comune delle Marche con oltre 20mila abitanti ad attivare la comunità energetica", commenta il sindaco Stefania Signorini. "La comunità di Castelferretti è il primo passo di un percorso virtuoso e che proseguirà con l'altro impianto di Palombina Vecchia". Nel frattempo è stato pubblicato un nuovo bando per accogliere altre 30 domande per la zona di Castelferretti, che andrebbero ad aggiungersi alle 49 adesioni già arrivate. In caso di un numero di richieste superiore, sarà data la precedenza a quei soggetti che hanno subito danni dall'alluvione del 19 settembre scorso. Ora si sta studiando la possibilità di installare nuovi impianti fotovoltaici su altri edifici comunali, per alimentare sia le utenze private che quelle comunali.



