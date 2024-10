Web tax: Cna Macerata, 'Così si pregiudica la crescita'

La Cna di Macerata esprime "profonda preoccupazione per la proposta governativa di estendere la web tax a tutte le imprese italiane che operano nel settore digitale, senza più limiti di fatturato". "L'inclusione generalizzata delle imprese digitali nel meccanismo della tassa sui servizi digitali, pensato per far contribuire i grandi colossi internazionali del web, rappresenta, infatti, una forte penalizzazione per il settore digitale italiano, particolarmente per le piccole e medie imprese e le start-up", si legge nel comunicato stampa diffuso dall'associazione di categoria. La Cna ricorda che la tassa è stata introdotta in Italia nel 2020 come un'imposta sui ricavi digitali, concepita per i grandi colossi della tecnologia con ricavi globali superiori a 750 milioni di euro e almeno 5,5 milioni di euro di fatturato in Italia. "Ora, con l'ultima proposta della legge di bilancio, il governo punta ad eliminare queste soglie, estendendo la tassazione del 3% su specifici ricavi digitali (pubblicità mirata, intermediazione e vendita di dati utente) a tutte le imprese italiane", sottolinea la Cna maceratese.

"Questa misura rappresenta un rischio significativo per la sostenibilità delle Pmi italiane e delle start-up che operano nel digitale - evidenzia l'associazione - La nuova web tax applicata sui ricavi e non sugli utili, penalizza gravemente le piccole aziende italiane, sottoponendole a un doppio livello di tassazione che le rende meno competitive rispetto alle multinazionali". "Allargando la web tax a tutte le imprese che operano nel digitale indiscriminatamente si rischia di pregiudicare le startup e lo sviluppo del settore - dice il presidente di Cna Digitale, Nicola Ciulli - Tassare i ricavi lordi e non gli utili avrà come effetto immediato un generalizzato aumento dei costi per coloro che acquistano i servizi digitali".

Sandra Pinzi, presidente di Cna Comunicazione Macerata propone l'introduzione di un sistema fiscale che eviti di penalizzare le imprese digitali e favorisca una crescita equilibrata di tutti i settori: "Insieme alla Cna nazionale, invitiamo il governo a rivedere l'ambito di applicazione della nuova web tax, limitandone l'impatto solo alle grandi realtà internazionali, come originariamente previsto". Nelle Marche, secondo i dati aggiornati al secondo trimestre 2024, sono presenti circa 3.015 imprese digitali, in costante crescita negli ultimi anni. Di queste, nella provincia di Macerata se ne contano 598, una delle concentrazioni più significative della regione dopo Ancona. Questo dato emerge dall'elaborazione dei dati da Unioncamere e InfoCamere, che sottolineano un aumento delle imprese digitali nella regione pari al 9,9% negli ultimi tre anni.

