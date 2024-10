Sorpresi in strada con arnesi da scasso, quattro denunce

Furti e rapine non danno tregua al Fermano. Nei giorni scorsi, a riaccendere i riflettori sui reati predatori commessi sulla costa fermana, sono stati ennesimi colpi in appartamento a Porto Sant'Elpidio, tra via Strada Pescolla e Fonte Serpe, e la rapina alla farmacia San Tommaso, a Fermo con l'arresto di un 28enne.

Per contrastare l'ondata di reati predatori i carabinieri hanno intensificato i controlli, a partire dalla costa fermana.

Pattugliamenti e perquisizioni che hanno portato alla denuncia di quattro uomini, tutti pregiudicati. Nei guai un 31enne di Porto San Giorgio, un 36enne della provincia di Brindisi, un 41enne di Grottazzolina (Fermo) e un altro pugliese di circa 30 anni.

Le quattro persone denunciate sono state trovate, infatti, in possesso di arnesi da scasso e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Dalle perquisizioni effettuate in strada, a Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio, sono spuntati una pinza, un coltello multiuso, tronchesi, una roncola e una tenaglia.



