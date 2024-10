Deve scontare una condanna per droga, 27enne in carcere

I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno arrestato un 27enne anconetano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona per reati in materia di stupefacenti. Il giovane era stato già arrestato il 30 dicembre per detenzione di cocaina: nella sua abitazione erano stati trovati poi quasi un chilo di hascisc e oltre un etto di cocaina, una piccola quantità di marijuana e 5.350 euro in contanti. Per questo nel marzo scorso il 27enne era stato condannato dal gip a anni 2, mesi 7 e giorni 7 di reclusione.

Dopo la sentenza il tribunale non ha accolto istanza di detenzione domiciliare per il giovane, in quanto la pena era superiore ad anni 2. Anche la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, è stata respinta dal Tribunale per i precedenti specifici del condannato (altra condanna per droga) e perché è stato denunciato per violazione della legge sulle armi, in quanto trovato con un tirapugni; lavora in maniera intermittente e ha frequentazioni con pregiudicati. Per questo il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha disposto nei suoi confronti l'espiazione della pena in un istituto di custodia; ieri gli agenti della Mobile hanno rintracciato i giovane presso la propria abitazione e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto presso il carcere di Montacuto per l'espiazione della pena.



