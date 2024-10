Ricci, in piazza ad Ancona contro l'autonomia Differenziata

"No all'Autonomia Differenziata che spacca il Paese, Sì all'Italia unita, libera, giusta". E' lo slogan che fa da sfondo alla manifestazione che si terrà sabato 9 novembre ad Ancona, in Piazza del Papa. Ad annunciare l'iniziativa di protesta l'europarlamentare dem Matteo Ricci: "saremo in piazza ad Ancona per ribadire il nostro no convinto contro l'autonomia differenziata e per promuovere il referendum contro questa riforma Spacca-Italia. L'autonomia differenziata è una riforma sbagliata, che divide l'Italia e accresce le diseguaglianze, - attacca l'esponente del Pd - non solo amplificando il divario Nord-Sud, ma anche colpendo le regioni del centro Italia e affossando ulteriormente le aree del Paese che vivono maggiori difficoltà".

"Le Marche e il Centro Italia - afferma Ricci - rischiano infatti di essere il soggetto più fragile, schiacciati ancora una volta tra Nord e Sud. Inoltre, l'autonomia differenziata crea un megacentralismo regionale, danneggiando e limitando l'autonomia dei comuni, contribuendo allo stesso tempo a dividere il Paese, creando regioni (e cittadini) di serie A e di serie B".

"Non possiamo permetterlo. Per questo, con tutte le sigle del comitato (sindacati, associazioni, partiti), - conclude - vi aspettiamo il 9 novembre dalle 10.30, in piazza del Papa ad Ancona, insieme a tutti coloro che hanno sostenuto e contribuito a promuovere il referendum. Facciamo sentire la nostra voce: anche le Marche dicono no a questa inaccettabile legge spacca Italia".



