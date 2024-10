Furto in un ufficio sulla Flaminia, polizia denuncia un 25enne

Furto di una stampante, di una smerigliatrice e di un trapano presso l'ufficio di un cantiere nei pressi di via Flaminia, introducendosi in orario notturno e forzando la porta di ingresso. E' accaduto qualche giorno fa e, sul posto, erano intervenuti i poliziotti della Volante e la Polizia scientifica per i rilievi del caso. Le indagini hanno consentito di identificare in breve tempo il presunto autore del furto, un 25enne italiano, residente fuori provincia, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, in passato autore di furti in altre regioni e denunciato.

Il giovane è stato denunciato per furto aggravato dai poliziotti della Questura; per lui è scattata anche la misura di prevenzione del Questore Cesare Capocasa in virtù della sua pericolosità sociale e del fatto che lo viveva abitualmente con i proventi dei reati commessi. La sua pericolosità è stata valutata come attuale e non solo meramente potenziale, pertanto nei confronti dell'uomo è stato emesso un foglio di via obbligatorio con l'ordine a lasciare il territorio nazionale immediatamente con il contestuale divieto di farvi ritorno fino al 2027.

Un intervento distinto, sempre nei giorni scorsi, è stato eseguito dai poliziotti del compartimento Polfer di Ancona, a bordo di autobus fermo davanti la stazione: all'interno due giovani che disturbavano altri passeggeri; il controllore li aveva sorpresi senza biglietto ed entrambi i giovani - italiani di circa 19 e 20 anni - nonostante il dipendente li avesse più volti invitati a scendere non ottemperavano alla richiesta ed anzi, avevano iniziato a urlare infastiditi. All'arrivo degli agenti polfer, uno dei due giovani si è calmato, ha fornito i documenti ed è sceso dal mezzo. L'altro ha inveito contro gli operatori e ha opposto resistenza. Ciò ha causato ritardi alle corse anche di altri autobus. Entrambi sono satti denunciati per ubriachezza molesta, interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale. Per il giovane che si è rifiutato di fornire le generalità, è scattata anche la misura di prevenzione. Il 20enne aveva già a suo carico un foglio di via obbligatorio da Numana, un Dacur dopo una denuncia per lesioni e un ammonimento per atti persecutori. Considerata la sua "spiccata e propensa capacità delinquenziale evidenziata già in giovane età il questore ha emesso per lui anche l'avviso orale, senza escludere che in futuro, se il giovane non dovesse redimersi, applicherà una misura più gravosa e restrittiva.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA