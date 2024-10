Aperte le iscrizioni a Musicultura 2025, alla ricerca di talenti

Al via il nuovo viaggio esplorativo di Musicultura 2025 alla ricerca di talenti artistici che, nell'Italia di oggi, abbiano qualcosa da dire in forma di canzone. È aperto il bando per partecipare alla 36/a edizione del Festival che, indipendentemente dal genere, ha a cuore la dimensione artistica della canzone, ricerca, promuove, premia meritevoli talenti e potenziali nuovi protagonisti dell'arte popolare della canzone. Possono partecipare autori o coautori dei brani di cui si è interpreti che abbiano compiuto 16 anni: le proposte sono da inviare entro il 12 novembre. Al vincitore assoluto andranno i 20mila euro del Premio Banca Macerata, un aiuto concreto a tutela dell'indipendenza artistica di chi affronta le difficoltà degli inizi di carriera. "Un proverbio cinese dice che 'l'uccello non canta perché ha una risposta, canta perché ha una canzone' ci rivolgiamo a chi scrive e canta canzoni mosso da un'urgenza vera - osserva il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri -. Mi piacerebbe che in giro ci fossero canzoni con meno tattica e più fuoco. Chi non ha almeno una canzone che un giorno è venuta a scuoterlo dall'indolenza? Spero tanto che ci arrivino proposte così e di avere, indipendentemente dalla loro cifra stilistica, la sensibilità di coglierne la voce". Tra le novità della 36/a edizione, c'è l'ingresso nel prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, che ogni anno decreta gli otto vincitori del Concorso, di quattro nuovi membri: la scrittrice Giulia Caminito, la regista Susanna Nicchiarelli, il regista e produttore cinematografico Sydney Sibilia e la cantautrice, nonché regista cinematografica e attrice Margherita Vicario. Si uniscono agli altri membri del Comitato, i cui primi firmatari furono nel 1990 Fabrizio De André e Giorgio Caproni, e che in questa edizione del concorso sono: "Francesco Amato, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Fabrizio Bosso, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Dardust, Teresa De Sio, Cristina Donà, Giorgia, Mariangela Gualtieri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni e Sandro Veronesi". Il Festival inizia con la selezione di circa 60 proposte artistiche - oltre mille in concorso l'anno passato - che saranno convocate a marzo 2025 per un'audizione live nel Teatro Lauro Rossi di Macerata; 16 saranno i finalisti che verranno presentati in un concerto al Teatro Persiani di Recanati ad aprile 2025. I brani finalisti entreranno a far parte del Cd compilation del 36/o Musicultura e saranno presi in consegna e programmati da Rai Radio 1 la radio ufficiale del Festival. Otto saranno i vincitori finali del Concorso designati dal giudizio del Comitato di Garanzia. Gli otto vincitori, con ospiti di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale, saranno protagonisti delle serate finali in programma nel mese di giugno 2025 allo Sferisterio di Macerata dove il voto del pubblico deciderà l'assegnazione del Premio Banca Macerata al vincitore assoluto.



