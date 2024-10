Lavoratori in nero, sospese due aziende del Piceno

Tre lavoratori in nero sui tre presenti nei locali aziendali (per cui la totalità), trovati intenti a raccogliere olive per un'azienda agricola della zona.

E' una delle irregolarità individuate dall'Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno - Fermo, nell'ambito dell'attività ispettiva ordinaria che ha portato alla sospensione dell'attività dell'azienda in questione e di un'altra impegnata nel settore calzaturiero.

Nei giorni scorsi sono state sottoposte a controllo le due aziende, una nel settore agricolo e l'altra nel settore calzaturiero e, all'esito delle verifiche, l'Ispettorato ha adottato due provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il primo provvedimento è stato emanato per la presenza di 3 lavoratori in nero sui 3 presenti nei locali aziendali; l'altro è stato adottato per la presenza, all'interno del laboratorio di calzature, di un lavoratore in nero sui tre presenti, oltre che per la mancanza del documento di valutazione dei rischi (Dvr).

In entrambe le attività sono state riscontrate anche ulteriori violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali la mancanza di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici delle mansioni svolte e la mancanza di idoneità sanitaria dei lavoratori irregolarmente occupati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA