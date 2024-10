Al via "StartAn idea" il contest per giovani imprenditori

Sviluppare un'idea imprenditoriale contraddistinta da innovazione, fattibilità, appetibilità e forza comunicativa. E' l'opportunità che il comune di Ancona offre ai ragazzi, tra i 18 e i 35 anni, invitandoli a partecipare al contest per gli imprenditori in erba 'StartAN Idea' nell'ambito del progetto StartAN.

Il Contest, le cui candidature dovranno essere presentate entro e non oltre mercoledì 6 novembre, consisterà in una proposta imprenditoriale di prodotti e servizi originali e innovativi, con un impatto sociale positivo, che possano anche essere sostenibili finanziariamente. Il tema però non sarà libero: i candidati, infatti, saranno invitati alla cerimonia di apertura di StartAN, in programma per mercoledì 13 novembre alle ore 15 alla Loggia dei Mercanti ad Ancona. E sarà in questa occasione che verrà annunciato il tema sul quale gli imprenditori del domani avranno 48 ore di tempo a disposizione per elaborare il proprio piano progettuale, presentandolo in occasione dell'evento conclusivo del festival, venerdì 15 novembre.

La partecipazione al concorso è libera ed è in particolare rivolta agli under 35. Ciascun partecipante può inviare una sola candidatura, sia come singolo, sia come componente di un team o di una start up. Dopo la chiusura del termine per presentare la propria candidatura, sarà verificata la regolarità formale delle richieste presentate e delle relative auto dichiarazioni. La proposta può essere presentata via PEC, all'indirizzo comune.ancona@emarche.it avente ad oggetto 'CONTEST STARTAN IDEA' e dovrà pervenire inderogabilmente entro mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 12.

La candidatura è costituita dalla domanda di partecipazione (redatta secondo il format fornito), correttamente sottoscritta con firma digitale (in formato Pades o Cades), alternativamente dal singolo partecipante da tutti i componenti del team o dal legale rappresentante della start up. Eventuali chiarimenti in merito alle candidature e alle modalità di partecipazione possono essere richieste via pec allo stesso indirizzo entro e non oltre il 4 novembre, indicando nell'oggetto 'CONTEST STARTAN IDEA - richiesta chiarimenti'.

Entro venerdì 15 novembre alle 12 i partecipanti consegneranno il proprio progetto al desk allestito all'interno del Teatro delle Muse di Ancona e riceveranno ricevuta della consegna. Il progetto dovrà essere costituito da un elaborato in formato Power Point su supporto di memoria Usb. L'organizzazione non fornisce supporti né cartacei, né digitali: il reperimento di adeguati mezzi per la consegna dei propri elaborati sarà a totale carico e sotto la piena responsabilità dei candidati.

Si passerà poi ad una fase competitiva, a cui in caso il numero di partecipanti sia superiore a quello massimo, parteciperanno i primi 10 iscritti, durante la quale ogni partecipante individuerà un unico relatore che in un tempo massimo di 5 minuti illustri il progetto consegnato. La Commissione potrà richiedere ulteriori chiarimenti che dovranno essere trattati nel tempo massimo di 5 minuti.

Al termine delle presentazioni la Commissione si ritirerà per la valutazione discrezionale dei progetti presentati in pubblico; dalla valutazione sarà formata una graduatoria, che determinerà il vincitore del Contest 'StartAn Idea'. Al termine dei lavori, il 15 novembre, si procederà alla proclamazione del vincitore.



