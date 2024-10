Rapina farmacia armato di martello, bloccato un uomo

Fa irruzione nella farmacia San Tommaso, a Fermo, e armato di martello si fa consegnare l'incasso per poi scappare a bordo di un'auto di colore scuro.

Ma la sua fuga dura davvero poco. I carabinieri, infatti, sopraggiunti a sirene spiegate sul posto, dopo aver acquisito i primi dettagli nella farmacia, rintracciano un'auto ferma in un parcheggio poco distante, con all'interno l'uomo che coincideva con la descrizione in mano alle forze dell'ordine.

Il fatto è accaduto stamattina. L'uomo ha fatto irruzione nella farmacia San Tommaso, che si trova lungo la statale Adriatica a San Tommaso di Fermo, armato di un martello. Dopo essersi fatto consegnare circa cento euro di incasso dalle farmaciste, è scappato al volante di un'auto, una Opel. Sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri: i militari hanno visto l'auto ferma in un parcheggio poco distante dalla chiesa del quartiere. L'uomo all'interno del veicolo è stato fermato e accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA