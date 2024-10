Incendio in abitazione, gatto morto e casa inagibile

Un'abitazione temporaneamente inagibile e il gatto della padrona di casa morto per intossicazione. Sono le conseguenze di un incendio divampato stamattina, intorno alle 7 in una palazzina di due piani in via Saffi a Montecosaro (Macerata).

Le fiamme, partite dal piano terra, forse a causa di un corto circuito, hanno sprigionato una densa nube di fumo che ha raggiunto anche il piano superiore e non ha dato scampo all'animale domestico. In quel momento nell'abitazione non era presente la donna che vi risiede.

E' intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Civitanova Marche che ha poi spento le fiamme: non risultano persone ferite né danni strutturali all'immobile che però risulta temporaneamente non fruibile, a causa del fumo che si è diffuso nell'edificio, fino al ripristino delle condizioni necessarie.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA