Grant fiuta cocaina e hashish, arrestato un 40enne

Il fiuto di Grant, il cane antidroga della Guardia di finanza di Fermo, non sbaglia. La squadra mobile della questura di Fermo ha sequestrato oltre un etto di droga e arrestato un uomo di 40 anni di origini tunisine mentre per un 22enne che si trovava con lui in auto è scattata la segnalazione alla prefettura.

Lo scorso 17 ottobre la squadra mobile di Fermo, insieme a un'unità cinofila della Guardia di finanza, intorno alle 22, ha proceduto al controllo di due persone all'interno di una Bmw serie 1 a Fermo, nei pressi della comunità "Santa Maria", a Fermo. Le attenzioni del cane Grant si sono subito concentrate sull'uomo che era alla guida della vettura. E infatti durante la perquisizione, dopo essere sceso dall'auto, il conducente ha fatto cadere a terra un sacchetto di plastica con all'interno 12 involucri termosaldati contenente 5 grammi di cocaina. Negli slip l'uomo aveva un portafogli con 700 euro. A quel punto il 22enne ha consegnato spontaneamente due involucri con 2 grammi di cocaina e dell'hashish. Ma non è tutto. Il cane antidroga ha anche fiutato, sotto al sedile lato passeggero, un panetto di hashish di circa un etto e un altro involucro con 3 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il 40enne è stato arrestato mentre il 22enne segnalato alla prefettura come assuntore di droga.



