Castelli, 23mila progetti autorizzati per cantieri terremoto

"Negli ultimi due anni, la ricostruzione post sisma 2016 ha visto una significativa accelerazione, con numerosi cantieri finalmente avviati nelle quattro regioni, dopo false partenze iniziali. Attualmente, sono stati depositati 32mila progetti, dei quali circa 23mila hanno ricevuto l'autorizzazione, con 10 miliardi di contributi concessi e 5 miliardi già erogati. Questo risultato, ottenuto grazie a un impegno costante, lascia presagire un ulteriore sviluppo nei prossimi mesi, specialmente con l'attenzione crescente delle aziende verso i territori colpiti dal terremoto".

Lo ha detto il commissario alla ricostruzione Guido Castelli intervenendo stamane ad Ascoli Piceno al panel di apertura della "Carovana Uil", prima tappa di un tour in tutte le regioni italiane ed alla quale è atteso oggi pomeriggio il segretario generale nazionale Pierpaolo Bombardieri.

"Il nostro obiettivo è attrarre aziende serie e qualificate che rispettino i contratti, i diritti dei lavoratori e garantiscano trasparenza, tenendo lontani speculatori e truffatori. Tra le misure chiave introdotte - ha aggiunto Castelli - vi è l'adozione del badge di cantiere, uno strumento che consente di monitorare in tempo reale chi è presente sul luogo di lavoro. Ciò permette di rendere i cantieri trasparenti, con la collaborazione di sindacati e imprese, evitando un aumento burocratico dei controlli, ma migliorando la tracciabilità".

Un'altra iniziativa importante di cui ha parlato il commissario alla ricostruzione è il divieto del subappalto a cascata, considerata una pratica che può favorire l'opacità nella gestione dei lavori. "Inoltre - ha detto ancora castelli - è in via di definizione un protocollo con l'Inail, volto a premiare le aziende che investono in sicurezza, con punteggi aggiuntivi e incentivi. L'intento è quello di creare un sistema in cui chi si comporta in modo onesto riceve i maggiori benefici, mentre chi opera in modo scorretto venga penalizzato".





