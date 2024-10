Alluvione Ancona, altre centinaia di domande danni da privati

Si amplia, nel territorio del Comune di Ancona, il conto dei danni per la disastrosa alluvione che il 18 e il 19 settembre scorsi ha colpito pesantemente alcune parti della città e in particolare la zona dell'Aspio e alcune frazioni: l'ammontare, tra danni pubblici e privati, potrebbe già superare gli otto milioni di euro dopo che, inizialmente, erano stati segnalati danni intorno ai cinque milioni. Sul fronte pubblico, il Comune, che ha anticipato centinaia di migliaia di euro di risorse per interventi di emergenza attingendo al Fondo di riserva, avrebbe conteggiato circa tre milioni per quanto riguarda danni pubblici e dissesti stradali da ripristinare.

Per quanto riguarda i danni subiti dai privati, da 1,9 milioni di euro indicati inizialmente, il conto potrebbe arrivare intorno ai cinque milioni: ciò a fronte di circa 250 nuove segnalazioni in arrivo sulla casella di posta elettronica 'emergenza.alluvione@comune.ancona.it' che dunque potrebbero aggiungere all'importo finale altri tre milioni per un totale di cinque di danni ai privati.

Intanto la giunta comunale, nel corso della seduta odierna, ha approvato le procedure di somma urgenza attivate a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio comunale il 18 e il 19 settembre scorsi. Gli interventi attivati, spiega il Comune, "erano atti dovuti, con lo scopo di eliminare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità". Le perizie sono state redatte congiuntamente dai Servizi Manutenzione e Protezione civile., Ambiente, Verde pubblico, Decoro urbano, Difesa della costa e altri uffici per una somma complessiva pari a 329.723 euro. L'atto deliberato dalla giunta sarà quindi sottoposto al Consiglio comunale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA