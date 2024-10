Al Comune di Ancona 1,5 milioni per rafforzare cybersicurezza

Il Comune di Ancona ha vinto un bando Pnrr da circa 1,5 milioni di euro per la cybersecurity: "le risorse - fa sapere l'amministrazione - sono destinate a rafforzare il sistema informatico dell'Amministrazione comunale che ha partecipato all'avviso emanato dall'Acn (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) relativo all'investimento 1.5 Cybersecurity del Pnrr (Missione 1, Componente 1), il cui obiettivo consiste nel rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, nonché a migliorare le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resistenza, quale elemento fondante per la transizione digitale sicura".

"Siamo orgogliosi di annunciare spiega l'assessora Antonella Andreoli con delega all'Innovazione digitale - l'importante adeguamento informatico cui andrà incontro questa amministrazione; l'ente con tale finanziamento, infatti, potrà investire sulla formazione del personale e sulle infrastrutture tecnologiche, in modo tale da dare servizi sempre più sicuri e con tecnologie all'avanguardia. Grazie a questo bando il Comune potrà contare su risorse immediatamente spendibili".

Il progetto presentato dal Comune di Ancona all'Acn, dal titolo SecurityAN, "è stato valutato in modo positivo e l'ente si è aggiudicata il finanziamento per 1.497.805 euro, risorse totalmente finanziabili. Grazie a questo bando l'amministrazione potrà garantire corsi di formazione sulla sicurezza informatica specifici per il personale tecnico adibito alla gestione dei sistemi informativi, corsi di formazione su piattaforma in presenza o e-learning a tutto il personale dipendente, diversificati per ruolo; verranno inoltre simulati attacchi phishing, spear-phishing e whaling. Si interverrà con un'analisi della postura di sicurezza per la definizione di un piano di potenziamento, migliorando al contempo i processi e l'organizzazione della struttura, nonché di aggiornamento relativamente al Disaster Recovery (DR)".

"Essere in linea con le normative informatiche nel 2024 - conclude l'Assessore Andreoli - è un imperativo cui il nostro ente non può sottrarsi, pena l'efficienza della macchina comunale e la tutela dei dati elaborati della stessa. Mi sento infine di ringraziare gli uffici comunali per l'eccellente risultato raggiunto, essendo il Comune di Ancona 15esimo ente classificato a livello nazionale".



