Bologna club Battisodo di Pesaro: si tifa per il sociale

"Vogliamo dare un'altra immagine degli ultras, perché quei pochi violenti non devono rovinare l'immagine del vero tifo" su questa filosofia si fonda il Bologna club Battisodo (che prende il nome dall'ex calciatore, presente tra i tesserati). Club di tifosi pesaresi con la passione per il Bologna, ma che spesso si sono anche impegnati per il sociale, come nel caso dell'anno scorso, con un incredibile raccolta di viveri portati personalmente nelle zone alluvionate, o nel quotidiano, offrendo un luogo (la loro sede al bar Gamba, in via Amendola) a ragazzi con problemi psichici o fisici, dove guardare insieme una partita oppure trovare qualcosa da fare (come una telefonata per organizzare un incontro, o consegnare una maglietta del club).

L'idea nasce da una serie di incontri casuali che Alessandro Salomoni (attuale vicepresidente del club), bolognese doc, ma radicato a Pesaro da quasi 30 anni, ha fatto nel corso degli ultimi anni con altri tifosi del Bologna. Fino a fondare la realtà attuale, assieme a Guglielmo Notari (presidente) e Ricci Fabrizio (segretario), il 21 luglio 2023 e raggiungere circa 60 iscritti in tutta la provincia di Pesaro-Urbino in poco più di un anno (con tesserati anche da Jesi e Cattolica). Tra anche il giornalista Danilo Billi che cura le loro pagine social e legandosi in poco tempo al club bolognese Sala Gessi.

"Siamo un'associazione senza scopo di lucro affiliata al centro coordinamento Bologna Club (CBC) - affermano i soci fondatori - ci siamo ritrovati grazie alla passione per la nostra squadra del cuore ma ci hanno unito ancora di più le varie attività che abbiamo svolto come club nel 2023 - raccontano -, prima di fondare il club, siamo riusciti a riempire un furgone di viveri, anche grazie ai tifosi della Vis Pesaro e altri cittadini, portando tutto fino a Pistoia. In altri casi abbiamo fatto donazioni. Ci siamo messi a disposizione anche per l'alluvione in Emilia-Romagna di quest'anno. Dove c'è bisogno di una mano ci siamo, vale anche per i ragazzi che hanno bisogno di un luogo dove stare in compagnia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA