Minaccia con coltello titolare bar e i carabinieri,arrestato

Il Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tolentino (Macerata) ha arrestato un 31enne originario della Nigeria, senza fissa dimora, pregiudicato e disoccupato, per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e minaccia aggravata. I carabinieri sono intervenuti ieri pomeriggio presso il bar della stazione ferroviaria, dove l'uomo, a seguito di un diverbio con l'esercente, armato di un coltello, ha cercando di colpire quest'ultimo, non riuscendo tuttavia nel suo intento proprio grazie all'arrivo dei carabinieri. Lo straniero ha rivolto l'arma anche verso di loro, che sono riusciti rapidamente a bloccarlo e a disarmarlo. Il coltello è stato sequestrato e il 31enne si trova recluso presso la camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. A Civitanova Marche, invece, la locale Stazione Carabinieri ha denunciato all'Autorità Giudiziaria due tunisini pregiudicati, un uomo e una donna rispettivamente di 28 e 29 anni, per furto aggravato in concorso tra loro e per la violazione del Divieto di Ritorno in Civitanova Marche, misura di prevenzione alla quale sono tuttora sottoposti. Grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, i due soggetti sono stati identificati quali autori del furto perpetrato all'interno di un esercizio commerciale, dove hanno asportato merci varie per un valore di oltre 200 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA