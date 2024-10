Riaperte le iscrizioni per servizi de 'La casa ti assiste'

Riaperte le iscrizioni al progetto "La Casa Ti Assiste", iniziativa innovativa che offre un'alternativa al ricovero in struttura per gli anziani non autosufficienti. 'La casa ti assiste' non è un semplice servizio di assistenza domiciliare, ma un vero e proprio progetto di vita che permette agli anziani di restare in un ambiente familiare e sicuro e non dover ricorrere aricovero in Rsa.

Grazie alla riqualificazione degli spazi abitativi e alla fornitura di tecnologie di assistenza e domotiche, la casa diventa un luogo su misura per le esigenze di ogni singolo beneficiario.

Un'équipe multidisciplinare seguirà ogni persona, garantendo un'assistenza personalizzata e di alta qualità. A casa dell'utente potranno essere inviati se necessario uno psicologo, ma anche un parrucchiere e un podologo, oltre all'assistente domiciliare e all'operatore socio sanitario. La stessa abitazione sarà adeguata alle esigenze dell'anziano, con interventi strutturali per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E' quanto prevede il progetto 'La casa ti assiste', predisposto dall'Ambito Territoriale Sociale 12 e finanziato con fondi Pnrr per circa 340mila euro. Di questi, 140mila sono destinati agli interventi strutturali, altri 197mila ai servizi alla persona.

"Questo progetto risponde all'esigenza delle famiglie di dare autonomia alle persone fragili, senza lasciare le proprie abitazioni - è il commento dell'assessore ai Servizi sociali Ilenia Orologio del Comune di Falconara, capofila dell'Ambito -.

E' un grande traguardo perché gli utenti richiedono sempre di più servizi e tecnologie che permettano loro di vivere al passo con i tempi, senza dover improntare ingenti spese".

Può beneficiare del progetto un massimo di 14 persone che abbiano compiuto 65 anni, residenti in uno dei Comuni dell'Ambito: Falconara, Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito, Polverigi. Altri requisiti d'accesso sono la disponibilità di una casa di proprietà, la condizione di disabilità (media, grave o non autosufficienza) formalmente riconosciuta. L'elenco completo delle condizioni per aderire sono elencate nel sito dell'Ats 12. Le richieste accolte finora sono arrivate da persone di età diverse, tra i 67 e i 97 anni, residenti in diversi Comuni dell'Ambito. Ora l'obiettivo è quello di ampliare la platea delle persone seguite. Il progetto si concluderà il 31 dicembre 2025. Tutte le istruzioni e i moduli per presentare domanda sono disponili sul sito dell'Ats 12, nella pagina dedicata al progetto, al link https://ambitoterritorialesociale12.it/web/riaperto-lavviso-la-c asa-ti-assiste-e-di-nuovo-possibile-inviare-la-domanda/



