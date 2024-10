Presidente del Consiglio Latini riceve Laura Pratesi

La nuova dirigente reggente del Compartimento della Polizia stradale delle Marche accolta dal Presidente del Consiglio regionale Dino Latini a Palazzo delle Marche. Visita conoscitiva utile a porre le basi per una proficua e costante collaborazione. Consegnato il Crest del Consiglio regionale delle Marche. Un incontro conoscitivo che è servito per porre le basi per una proficua e costante collaborazione in funzione della tutela e della sicurezza della comunità marchigiana. Al termine della visita il Presidente Latini ha consegnato alla dirigente della Polizia stradale il Crest del Consiglio regionale delle Marche.



