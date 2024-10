Omaggio jazz a Giacomo Puccini di Francesco Cafiso

Tributo a Giacomo Puccini nel centenario dalla morte al Mugellini Festival sulle note del sassofonista jazz Francesco Cafiso. Accompagnato dal Quintetto Gigli (archi) e l'arpista Lucia Galli, si assisterà ad un concerto unico nel suo genere che accosterà le melodie pucciniane alle sonorità jazz del sassofono domenica 20 ottobre (alle 17.30) presso la Cappella dei Contadini di Potenza Picena (MC).

Si tratta di un progetto in prima esecuzione nato come una sfida per far dialogare i linguaggi musicali, apparentemente lontani, del mondo classico e dell'universo jazz, mantenendo intatte le melodie. "È uno spettacolo nato apposta per il Mugellini Festival - commenta Mauro Mazziero, direttore artistico insieme a Lorenzo Di Bella - che è motivo di grande orgoglio per noi perché unisce i marchigiani Quintetto Gigli e Lucia Galli con il grande maestro del sassofono di fama mondiale Francesco Cafiso. Sarà una serata imperdibile sia per gli amanti del jazz sia dell'opera".

Considerato un prodigio del jazz, Francesco Cafiso ha iniziato a suonare il sassofono all'età di nove anni e si è rapidamente affermato nel panorama internazionale. All'età di 13 anni il trombettista statunitense Wynton Marsalis lo invitò a partecipare a un tour europeo, lanciandolo così sulla scena mondiale. Cafiso suona oggi in tutti i teatri ed i più prestigiosi festival jazz del mondo. Ha collaborato con musicisti di fama internazionale, tra cui Joe Lovano, Hank Jones e Cedar Walton.

La sua musica combina tecnica impeccabile con un forte senso di improvvisazione, distinguendosi per il suo sound ricco di sfumature e profondità espressive. In onore all'anima jazz del concerto, la musica sarà accompagnata dall'esposizione di fotografie di Carlo Pieroni, che da oltre cinquant'anni è un punto di riferimento internazionale nell'ambito della fotografia nel mondo del jazz. Ospite speciale della serata sarà lo chef Massimo Garofoli che avrà una sorpresa per il pubblico. Giunto alla sua nona edizione, il Mugellini Festival unisce musica e arte visiva, creando un'esperienza multisensoriale unica. Ogni edizione propone un ricco programma nel quale la musica si intreccia con esposizioni di dipinti, sculture e installazioni d'arte, offrendo al pubblico una vera e propria fusione tra arti, al punto di diventare un riferimento per artisti e musicisti di fama internazionale.





