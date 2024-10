Miglioramento rete idrica nel pesarese: 4 nuovi cantieri

Proseguono i cantieri di Marche Multi Servizi (Mms) per migliorare la rete idrica nella provincia di Pesaro-Urbino. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori nei comuni di Gabicce Mare, Terre Roveresche, Cagli e Montecalvo in Foglia, per un costo complessivo di 3,5 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr. Il miglioramento dell'efficienza della rete idrica rientra in un progetto più ampio di Mms, premiato con 20 milioni di euro di fondi del Next Generation Ue che genereranno un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro, prevedendo il potenziamento e la riqualificazione di oltre 50 km di condotte e, nel mese di Ottobre, l'apertura di altri 4 cantieri (dopo quelli di Pesaro, San Lorenzo in Campo e Lunano), oltre a 9 km di nuova rete idrica. I lavori mirano a ridurre le perdite d'acqua garantendo al territorio un servizio più performante con benefici ambientali ed economici. Le aree interessate dai futuri cantieri sono quelle di via Berlinguer e via dell'Artigianato (a Gabicce Mare), strada provinciale 16 in località San Giorgio (a Terre Roveresche), via Cà Rio e via Fontetta (a Cagli), via Seriole (a Montecalvo in Foglia).



