Medicina: Bitonci, "Coraggioso aver eliminato test ingresso"

Il tema salute "non riguarda soltanto le risorse ma i servizi ai cittadini e quale sarà il futuro della sanità. Ad esempio: ritengo estremamente positivo e coraggioso avere aperto le università, eliminando il test d'ingresso a Medicina, ciò porterà nuovo personale in sanità".

Lo ha detto il sottosegretario al Mimit Massimo Bitonci intervenuto oggi ad Ancona alla prima delle due giornate della XXII Sessione Programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Cncu) - Regioni che ha come tema "Diritto universale alla salute globale: le proposte dei consumatori al G7 Salute".

Bitonci giudica inoltre "molto positivo il fatto che il prossimo anno siano previste 30 mila nuove assunzioni tra medici e infermieri. La sanità e i servizi ai cittadini - ha sottolineato nel suo inttervento - devono essere universali e distribuiti su tutto il territorio nazionale con pari livello perché non si può pensare che vi siano cittadini di serie A e di serie B. Allo stesso tempo occorre anche far capire ai cittadini che si tratta di servizi essenziali, e che ad esempio di fronte a una prestazione prenotata occorre disdire qualora non si intenda più usufruire della stessa, per non privare un altro cittadino della possibilità di accedervi a sua volta. Infine, fondamentale è la prevenzione. Occorre far passare il concetto che mangiare bene, curarsi, partecipare agli screening è importantissimo. Così facendo si aiuta la sanità".



