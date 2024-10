Armi e minacce, denunce e sequestri nel Fermano

Litiga con una parente e la minaccia di morte ipotizzando anche l'utilizzo di armi. A Monte San Pietrangeli (Fermo) denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata un uomo di 36 anni al quale sono state sequestrate anche delle armi regolarmente detenute. Ma non è l'unico deferito nel Fermano.

A Montegiorgio (Fermo) infatti, sempre i carabinieri hanno denunciato, anche in questo caso per minaccia aggravata, un 79enne che avrebbe minacciato con una pistola, poi risultata essere una scacciacani, una coppia che stava sostando in un'area adiacente alla propria abitazione. L'arma è stata sequestrata insieme a 21 cartucce a salve.

A Montegranaro, invece, pregiudicato di 49 anni dovrà rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L'uomo, molesto con alcuni clienti di un bar, è stato perquisito e trovato in possesso di un paio di forbici.

Nella lista delle denunce anche un pregiudicato 34enne che a Moresco non ha rispettato il divieto di accesso ai pubblici esercizi ed ai locali pubblici



Riproduzione riservata © Copyright ANSA