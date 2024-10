Antonini, "Salute include benessere fisico, mentale e sociale"

"Negli ultimi decenni la definizione di salute si è evoluta, includendo anche il benessere, fisico, mentale e sociale, in senso globale mediante un approccio integrato, inclusivo e sostenibile degli stili di vita. E migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini è l'obiettivo della legge regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita, per la quale mi sono impegnato personalmente". Così l'assessore allo sviluppo economico della Regione Marche, Andrea Maria Antonini intervenendo questa mattina alla Mole vanvitelliana di Ancona, alla prima delle due giornate della XXII Sessione Programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) - Regioni dedicata a "Diritto universale alla salute globale: le proposte dei consumatori al G7 Salute".

"Tale legge - ha spiegato Antonini - ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini delle Marche attraverso iniziative realizzate seguendo l'approccio integrato già promosso, a livello europeo e statale, dalla strategia 'One health' che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente".

"Questa visione - ha detto l'assessore - è condivisa anche dal Piano nazionale di prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute e dal Programma Regionale delle Marche che promuovono l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato, che faciliti la realizzazione di 'alleanze' tra i diversi settori, introducendo il principio della 'salute in ogni politica'. In tale concezione intersettoriale si inserisce in modo funzionale il settore agroalimentare. Con questa legge, quindi, facendo leva sul settore agroalimentare e nell'ottica di interdisciplinarietà e integrazione tra settori diversi, si vuole valorizzare ciò che viene concretamente compiuto nel territorio da soggetti diversi sul tema del benessere e dei corretti stili di vita".



