Morte 15enne: lutto cittadino a Senigallia, bandiere a mezz'asta

E' stato proclamato il lutto cittadino a Senigallia (Ancona) per la scomparsa del 15enne che si è tolto la vita con un colpo di pistola. Lo ha annunciato il sindaco, Massimo Olivetti, durante la seduta del consiglio comunale di oggi, 16 ottobre, annunciando che saranno poste le bandiere a mezz'asta per tutta la giornata di domani su tutti gli edifici pubblici, a partire dal municipio fino a comprendere tutte le scuole. Dalle 15 alle 17 anche gli esercizi pubblici dovranno tenere un comportamento consono al lutto cittadino.

L'assise di Senigallia ha anche osservato un minuto di silenzio. "Vorrei esprimere alla famiglia il mio personale cordoglio e quello del consiglio comunale - ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Massimo Bello - per la prematura scomparsa di Leonardo, un ragazzo 15enne, un giovane studente, il figlio di un nostro dipendente, di un nostro agente di polizia locale. Sono in corso indagini di magistratura e inquirenti, non aggiungo altro se non le nostre condoglianze". E ancora: "La notizia ha scosso tutta la comunità - ha proseguito - e probabilmente acceso in ognuno di noi tante riflessioni e considerazioni su questa tragedia collettiva che abbiamo il dovere sociale e istituzionale di non ignorare".



