Tenta rapina con un coltello, Questore emette Foglio di via

Per il giovane, originario dello Sri Lanka, che nella serata di ieri con il viso coperto da un casco integrale, in mano un coltellino, ha tentato di rapinare una piadineria e un negozio di abbigliamento nel centro di Ancona, e rubato alcuni prodotti in una profumeria della zona, arrestato ieri sera, il Questore, Cesare Capocasa, ha emesso anche la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dopo l'istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine. Dall'analisi è emerso che il giovane aveva diversi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio tanto da far ritenere che la sua presenza nella municipalità dorica fosse strumentale alla commissione di atti illeciti. Il Questore ha così emesso nei suoi confronti la misura con la quale ha ordinato al soggetto, una volta uscito dalla casa circondariale, di lasciare la città di Ancona e di non farvi rientro fino al 2028. Se il giovane dovesse violare la misura sarà denunciato e gli sarà applicata una misura certamente più restrittiva.



