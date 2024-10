Il generale Conforti visita il comando di Pesaro-Urbino

Il generale di brigata Nicola Conforti, comandante della legione carabinieri Marche, ha visitato questa mattina il comando provinciale dei carabinieri di Pesaro-Urbino, incontrando un'ampia rappresentanza dei militari dei vari ruoli, dei comandanti di stazione e referenti dell'associazione nazionale Carabinieri e consegnando alcuni encomi per merito di servizio. A fare gli onori di casa, presso la caserma Antonelli, è stato il colonnello Alessandro Corda, alla guida del comando provinciale dallo scorso settembre.

Il generale, nel consegnare gli encomi conferiti ai carabinieri della provincia per meritorie attività di servizio, li ha definiti come "ricompense che rappresentano la cifra distintiva della grande umanità e della dedizione incondizionata che contraddistingue ogni appartenente alla benemerita".

Conforti si è poi soffermato sul valore aggiunto del lavoro di squadra "che deve sempre traguardare al bene del cittadino e collocarsi, in maniera leale, nel più ampio alveo del collaudato modello di coordinamento tra le forze di polizia, cui l'Arma aderisce da sempre con piena convinzione sotto la sapiente guida dell'autorità prefettizia". Infine il generale ha voluto ricordare l'importanza anche della funzione di ascolto e rassicurazione svolto dalla arma, i cui terminali più avanzati sono le stazioni dei carabinieri.



