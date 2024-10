Il festival del turismo musicale arriva a Pesaro

Pesaro capitale italiana della cultura accoglie il festival del turismo musicale (TUM) che, dopo l'avvio online del 15 ottobre, dal 18 al 20 dello stesso mese, offrirà una tra giorni concerti per strada e dal balcone, di incontri con musicisti, dj set, passeggiate speciali e performance conviviali pensando a Rossini. La quarta edizione di TUM ha come obiettivo quello di raccontare ed esaltare la doppia anima di Pesaro, che è sia città di Rossini che città creativa Unesco della Musica, vantando un importante scena rock indipendente sempre più cresciuta negli ultimi 20 anni.

Il festival propone dunque un viaggio musicale che mira a scoprire il patrimonio musicale pesarese e rafforzare il legame tra chi fa musica ed il turismo. Il progetto è ideato e prodotto da Butik impresa sociale in collaborazione con il comune di Pesaro e si svolgerà sia in forma fisica che digitale. La collaborazione tra le due realtà era nata con il progetto "rete dei comuni musicali" nel 2022 in occasione della seconda edizione di TUM e che oggi, nel 2024, vede al tavolo di lavoro sedersi dieci municipalità per una quarta edizioni volta a promuovere il turismo nel pesarese e rafforzare la rete di relazioni.



