Fa esplodere un cestino davanti a ristorante, ragazzo denunciato

Fa esplodere con un petardo un cestino dell'immondizia a Monte Vidon Corrado (Fermo) davanti a un ristorante, fortunatamente chiuso al momento dello scoppio. Ragazzo denunciato dai carabinieri. Il cestino è stato fatto esplodere in piazza dell'Assunta nella tarda serata del 3 settembre scorso ed il forte boato aveva destato preoccupazione tra i residenti.

I carabinieri hanno esaminato le videosorveglianze e repertato i resti dell'esplosione arrivando a identificare e denunciare per danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose un ragazzo di circa 20 anni residente sulla Valtenna. Nella perquisizione domiciliare non sono emersi ulteriori riscontri. Sono in corso approfondimenti per verificare l'eventuale appartenenza ad ambienti della locale tifoseria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA