Vola nelle Marche punta sullo scalo di Falconara

Ben 100mila euro per promuovere il turismo nelle Marche, puntando sull'aeroporto di Falconara (Ancona) come principale hub di accesso per i viaggiatori, con il progetto 'Vola nelle Marche', iniziativa della società Diadema srl proprietaria di 4 strutture alberghiere in Regione.

Con l'obiettivo di sostenere la crescita dell'incoming, i viaggiatori che prenoteranno pacchetti turistici entro giugno 2025 e che utilizzeranno l'Aeroporto di Falconara come scalo, potranno beneficiare di un contributo a partire da 90 fino a un massimo di 500 euro per ogni pacchetto offerto dalla società.

"L'iniziativa 'Vola nelle Marche' nasce dalla volontà di promuovere la Regione Marche in modo strategico, incentivando l'uso di un asset essenziale come l'aeroporto di Falconara, che rappresenta la porta di ingresso per scoprire tutte le nostre meraviglie", evidenziano dalla società che intende rafforzare la propria posizione di promotore attivo del turismo nelle Marche, "collaborando con le istituzioni locali per offrire pacchetti su misura, che includano soggiorni presso le sue strutture e altre mete di interesse", concludono.



