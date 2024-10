'Morir dal ridere', al via Cinematica Festival ad Ancona e Jesi

Con 30 eventi e 60 ospiti prende il via l'11/sima edizione di Cinematica Festival intitolata quest'anno 'Morir dal ridere', che dal 26 ottobre al 3 novembre prossimi animerà con spettacoli, laboratori, concerti, film e mostre dedicati all'immagine in movimento i luoghi più iconici di Ancona e Jesi, che entra per la prima volta nella rassegna. Illustrata oggi dalla curatrice Simona Lisi in un incontro stampa ad Ancona con agli assessori alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi e del Comune di Ancona Anna Maria Bertini, assieme a quello al turismo di Jesi Alessandro Tesei, l'iniziativa intende esplorare utilizzando il consueto mix di linguaggi espressivi, ivi comprese le nuove tecnologie, il lato comico dell'esistenza, senza dimenticarne l'aspetto grottesco e farsesco. Dedica inoltre un omaggio a Ugo Tognazzi (1 novembre Auditorium della Mole-Ancona) con la proiezione del documentario 'La voglia matta di ridere', del figlio Ricky, che al termine parlerà col pubblico.

La danza sarà protagonista al Teatro Sperimentale di Ancona il 26 con un doppio spettacolo: 'Agata' , performance di gesti e note dei Sosta Palmizi (Giorgio Rossi e Livio Minafra), e l'esilarante azione scenica tra rose e vasche galleggianti 'Gonzago's Rose' con Federica Tardito e Aldo Rendina. Il 27 a palazzo Pianetti di Jesi verrà inaugurata la mostra 'Cinque variazioni su schermo' dell'acclamato autore di videoclip e graffianti film di animazione Donato Sansone, seguita in serata al Teatro Studio Valeria Moriconi dallo spettacolo di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi 'Harleking' , demone multiforme già protagonista di numerosi festival.

Il 31 ottobre si entra nel vivo con l'inaugurazione alla Mole di Ancona della mostra 'Pulcinella segreto', con inediti del grande illustrazione da poco scomparso Mauro Evangelista, e il giorno dopo con uno spettacolo che omaggia la ballerina tedesca, pioniera della performance, Valeska Gert (1892 -1978) con la proiezione del docu-film del regista Volker Schlondorff a lei dedicato. Il 3 novembre infine spettacolo alla Mole con Arianna Porcelli Safonov nello monologo satirico da tutto esaurito 'Gli sforzi inutili con cui la vita cerca d'imitare l'arte', e la serata di premiazione di Cinematica Competition Videodance presentata da Niba e Andrea Bartola.

Corredano la rassegna laboratori per bambini, incontri e lezioni di danza che coinvolgono vari spazi tra cui il Museo Omero e il Museo Archeologico di Ancona assieme Palazzo Pianetti di Jesi. Gli spettacolo sono in collaborazione con Amat.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA