Non basta una denuncia la mattina, la sera trovato con hashish

La mattina ruba in un esercizio commerciale di via Giordano Bruno, e per questo viene denunciato. La sera, durante un controllo il ventenne, di origine tunisina, viene trovato con 4,48 grammi di hashish e nuovamente denunciato. E' successo nella giornata di ieri. Del furto, la mattina, ha avuto il sospetto il propritario dell'esercizio commerciale che ha chiamato la polizia. Alle volanti intervenute sul posto il giovane, regolare sul territorio nazionale ma con già precedenti, ha spontaneamente consegnato un flacone di balsamo che aveva nascosto sotto gli indumenti, ma ha opposto loro resistenza. Così è stato condotto in qestura, in considerazione dell'espressa volontà del responsabile di quell'esercizio commerciale di sporgere denuncia contro di lui.

Il giovane, é stato deferito all'autorità giudiziaria per resistenza e furto. In tarda notte, durante un posto di controllo di polizia, mentre era bordo di un'autovettura in compagnia di amici, una donna e un suo connazionale, é stato trovato in possesso di un pezzo di hashish. Per il possesso di stupefacente gli è stata mossa una contestazione amministrativa e sequestrata la sostanza.



