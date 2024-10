"Un doveroso omaggio a un protagonista del Novecento italiano, l'occasione per evidenziare non soltanto la finezza dei suoi scritti ma anche l'impegno sociale e solidale". Così il presidente del Centro nazionale di studi leopardiani (Cnsl), Fabio Corvatta sottolinea l'evento Omaggio a Paolo Volponi nel primo centenario della nascita, in cartellone a Recanati il prossimo dieci ottobre, con inizio alle 17, nella sala Franco Foschi del Cnsl.

Recanati celebra lo scrittore e ricorda anche la donazione che alcuni anni fa Caterina Volponi fece al Cnsl: una lettera autografa di Giacomo Leopardi indirizzata al padre, conte Monaldo. Una donazione, quella fatta da Caterina Volponi, in memoria dei genitori Giovina e Paolo. Il programma dell'evento del 10 ottobre prevede i saluti del presidente del Cnsl Fabio Corvatta, dell'assessore comunale alla cultura Ettore Pelati e di Caterina Volponi. Interventi del deputato Paolo Guerrini e del prof Enrico Capodaglio.



