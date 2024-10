In A14 incendio di materiali su un furgone, nessun ferito

Materiale per imballaggio di cartone ha preso fuoco all'interno di un furgone attorno alle 6:30 in A14 nella corsia di uscita di Montemarciano. Gli occupanti, che non hanno riportato ferite, visto il principio di incendio hanno scaricato il materiale era sul cassone di un furgone e chiamato i vigili del fuoco. La squadra dei vigili del fuoco di Senigallia sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul posto è interventuta anche la polizia autostradale per la viabilità.



