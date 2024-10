G7 Salute ad Ancona, Cub indice sciopero nazionale 11 ottobre

G7 Salute ad Ancona l'11 ottobre: la Cub indice uno sciopero nazionale di 24ore del settore sanitario socio-sanitario e socio-assistenziale pubblico e privato e Manifestazioni in tutta Italia. "Per la difesa di un servizio sanitario universale e gratuito, contro la privatizzazione dell'intero settore: - afferma il sindacato - l'alternativa è possibile".

"La sanità dovrebbe essere pubblica, gratuita e universale. - sottolinea la Cub - Siamo fermamente contrari alle politiche che rafforzano il ruolo delle assicurazioni e delle strutture sanitarie private e convenzionate. La salute è il bene più prezioso di ogni comunità, e la privatizzazione dei servizi sanitari, diretta o indiretta, favorisce il profitto di pochi e non garantisce l'universalità delle prestazioni, come invece previsto dal Ssn".

"Per migliorare la retribuzione del personale e le condizioni di lavoro, quindi la qualità dell'assistenza, - spiega Cub - promuoviamo l'introduzione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) unico per il settore pubblico e privato. A parità di mansioni, stessi diritti e salari. L'esistenza di diversi Ccnl nel settore sanitario e sociosanitario favorisce solo le associazioni datoriali, che riducono i salari degli operatori e ne diminuiscono il numero, con ripercussioni sui lavoratori e sugli utenti dei servizi".

La Cub si oppone a: privatizzazione e sistema degli appalti, autonomia differenziata, che accentuerà le disparità tra i territori e speculazione e profitto sulla salute e sulla vita dei cittadini". Chiede invece "un sistema sanitario nazionale unico, universale e gratuito, un contratto nazionale unico per tutti i lavoratori e lavoratrici della sanità e del sistema sociosanitario, la fine del sistema degli appalti, l'eliminazione dei ticket sanitari, che limitano l'accesso alle cure, l'abolizione del numero chiuso universitario per le professioni sanitarie e l'attuazione di un piano emergenziale di assunzioni per le professioni sanitarie e sociosanitarie.

Le manifestazioni si terranno venerdì 11 ottobre in concomitanza con l'incontro dei G7 ad Ancona: corteo 'No G7! Not on my body! Il profitto uccide la salute', ore 17 piazza Cavour.





