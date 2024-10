Acquaroli, G7 Salute ad Ancona orgoglio per la città e le Marche

"Oggi per la città di Ancona e per la Regione Marche è davvero una giornata molto particolare. Fra pochi minuti avrà inizio il G7 della Salute, un evento globale con la partecipazione delle più importanti istituzioni internazionali in termini di salute e di sanità, con la partecipazione dei rappresentanti dei governi più importanti al mondo che si ritrovano ad Ancona per parlare delle sfide del futuro". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, in un video, dà il benvenuto ai lavori del G7 Salute che entreranno nel vivo domani con i lavori interministeriali che si svolgeranno alla Mole Vanvitelliana.

"Per noi è un orgoglio enorme e anche una straordinaria responsabilità. - aggiunge Acquaroli - Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio, l'onorevole Giorgia Meloni, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per aver scelto Ancona per lo svolgimento di un evento così importante. Hanno scelto Ancona e le Marche - afferma il presidente - perché la nostra regione con ospedali riuniti ha avuto negli ultimi due anni l'ospedale pubblico migliore d'Italia. Hanno scelto Ancona e le Marche perché la nostra regione è una tra le più longeve d'Europa. Ancona ha un Ircs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ndr) importante, l'Inrca che si occupa di geriatria e gerontologia".



