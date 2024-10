Illuminazione scritta Città di Ancona su sovrappasso ospedale

Da stasera attivato l''impianto di illuminazione con la scritta "Città di Ancona" collocato sul sovrappasso pedonale su via Conca che collega il parcheggio di via Metauro e l'ospedale regionale Torrette di Ancona.

L'attivazione alle 18.30, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti, a poche ore dall'avvio dei lavori del G7 Salute alla Mole di Ancona, in previsione dell' arrivo dei ministri del Forum, delle loro delegazioni e dei giornalisti delle testate dei Paesi interessati.

"Ancona Servizi, sponsor tecnico dell' opera, - fa sapere il Comune - ha predisposto un'illuminazione architettonica e scenografica della struttura, collocata lungo una delle principali arterie di accesso alla città, e realizzato una scritta luminosa di benvenuto alla città di Ancona.

Contestualmente è stato illuminato il percorso pedonale a completamento della struttura esistente, per rendere più fruibile e sicuro l'attraversamento degli utenti dell'ospedale regionale. Alla sommità della torre sono stati installati i loghi della Regione Marche e del Comune di Ancona".

"Tutti i corpi illuminanti - spiega l'assessore con delega ad Ancona Servizi Daniele Berardinelli - impiegano lampade led a basso consumo, con caratteristiche atte ad evitare interferenze o abbagliamento ai danni degli autoveicoli che percorrono Via Conca o dispersione luminosa verso l'alto".

"La realizzazione dell'impianto ha comportato anche i lavori di allaccio alla rete elettrica esistente con l'installazione di un quadro dedicato" e "il controllo da remoto permetterà di cambiare il colore delle strisce, l'una indipendentemente dall'altra, per realizzare effetti scenografici dedicati in occasione di eventi o ricorrenze".

Il progetto è dello studio Sistema Engineering di Recanati; i lavori sono stati eseguiti da Sistemi Elettrici di Recanati ed Adriatica Neon di Ancona. La fornitura dei corpi illuminanti iGuzzini tramite Effetto Luce di Castelfidardo.



