Il generale dei carabinieri Conforti in visita a Fermo

Il generale di brigata Nicola Conforti, alla guida dell'Arma nelle Marche dal 17 settembre, è stato in visita a Fermo questa mattina. A fare gli onori di casa il colonnello Gino Domenico Troiani, da quasi tre anni alla guida dei carabinieri del Fermano, che ha accolto il generale nella caserma intitolata all'appuntato Alfredo Beni, insignito di medaglia d'oro al valor militare alla memoria per i tragici fatti del maggio 1977.

Il comandante Conforti si è intrattenuto con la rappresentanza dei militari in servizio nei reparti della provincia di Fermo e con i referenti locali dell'associazione nazionale carabinieri in congedo, definiti "primi custodi delle gloriose tradizioni e dei valori della Benemerita". Nel formulare il proprio apprezzamento per il prezioso e costante contributo fornito alle comunità, il generale si è soffermato sul ruolo centrale delle stazioni, "cifra distintiva dell'Arma - queste le parole del generale - preziosi presidi di conoscenza e sicurezza chiamate a partecipare alla vita delle collettività con autorevolezza e umanità". Il comandante, con l'occasione, ha anche incontrato il prefetto, di Fermo, Edoardo D'Alascio, il presidente del Tribunale, Bruno Castagnoli, il procuratore capo della procura della Repubblica, Raffele Iannella e il sindaco Paolo Calcinaro.





