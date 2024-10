Gimbe, nelle Marche mancano 96 medici di medicina generale

Secondo la stima della Fondazione Gimbe che "prevede un rapporto di un medico di medicina generale (Mmg) ogni 1.250 assistiti (valore medio tra il massimale di 1.500 e l'attuale rapporto ottimale di 1.000), al primo gennaio 2023 nelle Marche mancavano 96 medici di medicina generale".

Emerge dal 7/o rapporto della Fondazione Gimbe sulla Sanità pubblica.

Per quanto riguarda i Medici di medicina Generale, nelle Marche il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 45,8% del totale dei Mmg della regione mentre la media nazionale è pari al 47,7%. Il numero medio di assistiti per Mmg al primo gennaio 2023 nelle Marche è 1.376 (media nazionale 1.353). Tra il 2019 e il 2022, secondo i dati Gimbe, i Mmg in regione si sono ridotti del 2,1%, una percentuale molto più bassa della media nazionale di riduzione pari all'11%. Considerando l'età di pensionamento ordinaria di 70 anni e il numero borse di studio per gli anni 2020/2023 comprensive di quelle del Dl Calabria per cui si sono presentati candidati, nel 2026 il numero dei Mmg aumenterà di 118 unità rispetto al 2022".

Il 7/o rapporto Gimbe ha preso in considerazione anche le strutture che saranno realizzate con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Per le "Case della Comunità, nelle Marche, rispetto alle 29 da attivare entro il 2026 ne sono state dichiarate attive tre pari al 10% (media Italia 19%); per le Centrali Operative Territoriali: delle 15 Cot da attivare entro il 2024 risultano pienamente funzionanti 15 Cot pari al 100% del totale (media nazionale 59%). Per gli Ospedali di Comunità, dei nove da attivare entro il 2026, ne è stato dichiarato attivo uno pari all'11% (media Italia 13%)".

Sul fronte posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, evidenzia il rapporto Gimbe, "al 31 luglio 2024 la regione ne ha realizzato l'84% (media Italia 52%); per i posti letto aggiuntivi di terapia sub-intensiva, al 31 luglio 2024 la regione ne ha realizzato l'86% (media Italia 52%).



